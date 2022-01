Idées loisirs pour le week-end du 2 et 3 juin

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 2 juin

A l'occasion des 10 ans de l'association Calech', une journée complète de festivités est organisée à Echauffour, près de Gacé. Foire à tout et marché artisanal, jeux divers, découverte de photos souvenirs, spectacle de danse et de théâtre donnés par les participants des ateliers de l'après-midi.

Salon "En route vers l'Essentiel" au Domaine Saint Hippolyte entre Lisieux et Livarot. Cette journée est consacrée aux Produits Locaux et à l'Equitable. RDV de 10h à 17h.



Duo afro-jazz-slam à l'asso La Classe à Saint Hilaire sur Risle. Ca s'appelle Chosesures et ça commence à 21h.

Sous le chapiteau CREA de Mondeville, soirée Théâtre "Dedans-Dehors". A 18h30 "Télé-Friction" et "Les Papillons de Nuit" vous seront présentés. Réservation au 02.31.84.19.53.

Concert de Zouk Machine, ainsi que de plusieurs candidats de The Voice avec Tendance Ouest et Saint Lô Commerces. RDV place du champ de mars à Saint-Lô dès 15h, et en plus c'est gratuit !

Les Chapo T sont en concert pour le Normandy Day à Isigny-sur-Mer, au parc de l'Hotel de Ville. Un pique-Nique géant y est organisé à 19h puis concert gratuit à partir de 21h.

Dans le sud Manche à Saint Ovin, soirée à l'initiative de l'association culturelle de la ville. Un spectacle de danse africaine sera proposé en 1ère partie, puis le groupe Patchamama passera à partir de 20h. Patchamama est le groupe qui a remporté l'e-tremplin Tendance Ouest et qui jouera lors du Tendance Live show du 22 juin. Apprenez donc dès maintenant à connaître leurs univers. Entrée 2 euros à la salle communale de Saint Ovin.

Le labo sonore de Chérisay vous invite à une soirée punk/rock/boite à rythme. Pogomart + Dinask + Taiwan Bungalow viendront pour vous dès 21h.

Deuxième édition de la Journée Multi-sports à Perseigne organisée par le Centre Social Paul-Gauguin, avec la participation de nombreux clubs et associations alençonnaises. RDV place de la paix de 13h30 à 18h30, c'est gratuit.

2e Festival Vibra’Mômes à Flers. Samedi, c'est la journée de lancement avec animation et la présence d’une fanfare déambulatoire sur le marché place Saint-Germain et rue du 6 Juin le matin, avant un rendez-vous l’après-midi (15h30) au Forum, suivi d’un "pic nic Mômes" château Duhazé (il faut apporter son goûter).

Dimanche 3 juin

Pour la 3e année consécutive, l'Office de Tourisme du Pays Fertois, d'Andaine et du Houlme, organise sa Journée nature dimanche à l'Aérodrome Les Bruyères avec Rando et Parcours VTT, des baptêmes de l'air Avion et ULM, mais également des initiations au tir à l'arc et à la carabine seront proposées.

Balade insolite dans l'Orne ! "Des serpents au pays des pommiers". Ils nous terrifient mais nous fascinent aussi. Les reptiles présents dans la Vallée de la Rouvre sont pourtant paisibles et ont des moeurs étonnantes. Partez, accompagné d'un spécialiste, à la recherche des couleuvres, vipères et autres lézards sur les différents milieux Soride l'Espace Naturel Sensible des Gorges de la Rouvre ! Départ dimanche à 15h sur le parking de la Maison de la Rivière et du Paysage.

Course de côtes de Percy ce Dimanche ! Venez découvrir cette 31ème édition de la organisée par l'Asa du Bocage et le Saint Lô Automobile Club comptant pour la coupe de France de la montagne 2012 et le championnat des courses de côtes du comité du sport automobile de Normandie.

Tout le week-end

La 6e édition du D-Day Festival Normandy commémore le débarquement de juin 1944. Au programme : parachutage, feu d'artifices musical, pique-nique, marche sur les traces des Libérateurs, défilé de véhicules militaires, salon du livre de la Bataille de Normandie, bal de la Libération, concerts ce week-end . Plus d'infos sur Bessin-tourisme.fr

A Alençon c'est le 17e salon du livre. Inauguré hier soir, vous pourrez rencontrer différents auteurs (dont Michel Onfray), il y aura des lectures dans le parc des Promenades pour "Rendez-vous aux Jardins", remises de prix, tout est fait pour célébrer le livre pendant 3 jours.

Fête du Vélo dans toute la France ! Une vingtaine d'animations est organisée dans la région. Retrouvez les plus proches de chez vous sur feteduvelo.fr

A l'occasion du 68e anniversaire du Débarquement, offrez-vous un saut en ârachute en tandem sur le site de La Fière à Sainte Mère Eglise. Réservation à l'Office de Tourisme Communautaire de Sainte Mère Eglise - tél : 02.33.21.00.33.