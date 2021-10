Rouen. À Rouen, l'Unef dissoute rejoint la Fédération Syndicale Étudiante

C'est un coup dur pour l'Unef, l'un des principaux syndicats étudiants. À force de division, près d'un tiers des membres du bureau national et 15 sections locales ont décidé de faire scission pour rejoindre une nouvelle structure : la Fédération syndicale étudiante (FSE). À Rouen, la section locale de l'Unef, qui appartenait à la tendance Unité et action syndicale (plus à gauche que la tendance majoritaire), est même entièrement dissoute et la cinquantaine d'adhérents a rejoint la FSE.

Au cœur du problème : le mode de fonctionnement de l'Unef est jugé trop éloigné d'un syndicalisme étudiant efficace, selon ceux qui la quittent. "Les diverses trahisons nationales et les campagnes électorales imposées entachent profondément l'image du syndicat sur les facs.", estime la section rouennaise dans un communiqué. "Le congrès est une vraie lutte fratricide. Il faut se dire que tout est permis, sauf la violence physique," renchérit Enzo Chassonnery, le président de la section rouennaise. "Cela veut dire des mensonges, des trahisons…"

C'était devenu un fardeau

Il dénonce également la stratégie électoraliste du syndicat, qui impose des périodes de campagnes. "On faisait trop peu de travail de terrain. Sur deux ans, il y avait un semestre réservé aux élections au conseil d'administration, un semestre consacré aux élections Crous, un semestre réservé au congrès… Il restait un semestre, où l'on pouvait faire du syndicalisme.", indique Enzo Chassonnery.

Avec des nouveaux statuts et un nouveau fonctionnement, la FSE doit permettre de consacrer plus de temps au travail de terrain. De quoi aussi se départir d'une image ternie de l'Unef. "Le nom de l'Unef était avant un outil, un appui mais il était devenu un fardeau.", assure le responsable local.

