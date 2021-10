louvigny. Demain c'est loin : week-end festif et éco-responsable à Louvigny

Ce week-end, le réseau Normandie Équitable et quatre magasins Biocoop organisent à Louvigny (Calvados) le festival éco-responsable Demain c'est loin. Cet événement familial est un incontournable pour faire le plein d'astuces écologiques et éthiques, de bons produits bio et locaux et des rencontres avec des personnes engagées et motivées.

Un programme familial

Tout au long du week-end, le festival propose des animations : des jeux sensoriels, une balade à la rencontre des plantes, des sessions de découverte de la réflexologie… Les producteurs locaux offriront des dégustations de produits : pains, bières, fromages, produits cidricoles, vins, café… Pour clôturer le samedi, un apéro concert est prévu à partir de 19 heures. Un autre est programmé dimanche après-midi.

Pratique. Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 à Louvigny, salle des fêtes et bords de l'Orne. 09 72 57 20 37