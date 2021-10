Caen. Immobilier à Caen : le m2 dépasse les 2 500€ pour la première fois

Combien coûte un studio, un appartement ou une maison dans le centre-ville de Caen (Calvados) ? Une récente étude du site internet Se Loger a indiqué une hausse du prix moyen du m2 en 2018. Celui-ci a dépassé pour la première fois les 2 500€: il est établi exactement à 2 510€.

Si le marché de l'immobilier est dynamique à Caen et que "les prix restent accessibles", comme l'explique l'étude, il enregistre une spectaculaire hausse des prix de 4,2 % en une année.

Studio en centre-ville : entre 65 et 70 000€

Alors que Caen est connu pour être une ville étudiante (elle compte environ 26 000 étudiants), les investisseurs se ruent vers les logements de petite et moyenne taille. Un T2 (deux pièces) convient souvent très bien aux étudiants, mais aussi aux jeunes couples. Toujours selon cette étude, pour un T2 de 40/45 m2, le budget peut varier entre 100 et 110 000€. Pour un studio, logement qui comprend une seule pièce, il faut compter entre 65 et 70 000€.

2 510€ c'est le prix moyen au m² d'un logement à Caen aujourd'hui. - Se loger

Souvent moins cher en périphérie

Pour les surfaces un peu plus grandes, style T4 (3 chambres), il faut compter entre 170 et 250 000€, selon la localisation. Et justement, si le centre-ville de Caen et sa pierre blanche font le bonheur des uns, notamment l'hyper-centre et les quartiers du zénith et du jardin des plantes, la périphérie fait parfois le bonheur des autres. La raison : le prix y est souvent moins élevé. Par exemple, à Cormelles-le-royal situé à tout juste 5 km, le prix du m2 est de 2 113€, soit 15,48% moins cher qu'à Caen.

