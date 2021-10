Caen. Le Japon à la sauce Vietnamienne chez Jap'Asian

Chez Jap'Asian, on fait la cuisine et on vous sert en kimono. L'ambiance est donnée ! Le restaurant, situé sur la rive droite de l'Orne, tout près de la gare, a ouvert il y a deux mois : "Le démarrage, c'est toujours un peu compliqué, mais ça commence à marcher." m'indique le gérant. Le succès, c'est tout ce qu'on souhaite à ce couple d'origine vietnamienne. Thuan et Hoang-Yen-Ni ont quitté Paris il y a peu pour tenter une nouvelle aventure, ici, à Caen.

À l'intérieur du petit établissement, on trouve une dizaine de tables bien resserrées. Il faut dire que l'endroit n'est pas de la taille d'un grand restaurant du soir, mais cette proximité me donne l'impression d'être dans la cuisine du couple et installe une atmosphère conviviale.

Un vrai bon restaurant japonais

Comme dans la plupart des restaurants de cuisine asiatique et japonaise, il y a un grand choix à la carte : Gyosas maison frits, Crevettes Tempura, Takoyaki (ce sont des boulettes de pâte avec des morceaux de poulpe)… Rien qu'en entrée, il y a de quoi se faire plaisir. Au vu du prix, je décide de prendre simplement un plat principal et une boisson. Après quelques hésitations, je craque pour la "Poké bowl au thon épicé". Le goût de l'avocat, l'acidité du wakamé, la gourmandise de la préparation édamamé, forment un très bon accompagnement pour de généreux morceaux de thon cru, d'une qualité supérieur, et du riz vinaigré. Je n'ai pas été déçu ! En un mot : conquit.

Seul bémol, au niveau du porte-monnaie… La Poké bowl et une bière chinoise me sont revenues à 19€, peut-être un peu cher pour en faire sa cantine, mais c'est sans doute le prix qu'il faut mettre pour un bon plat japonnais.

• Lire aussi. Bonne table à Caen : Une belle journée avec des plats frais

• Lire aussi. Bonne table à Rouen : Koto sushi, rue Jeanne d'Arc

• Lire aussi. L'hédoniste à Caen : brasserie le jour, bar à tapas la nuit





Jap'Asian, 53 rue de Vaucelles, 14000 Caen, japasian14.eatbu.com

A LIRE AUSSI.

Hong Kong offre au Pakistan une étoile gastronomique