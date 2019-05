Loré fait son éco-festival avec L'appel au bois normand

Créée en 2015, l'association "L'appel au bois normand" qui souhaite favoriser les échanges locaux est animée par une dizaine de bas-normands désireux de fédérer leurs énergies militantes, artistiques et festives.

Cette année ils organisent leur 3ème festival à la ferme biologique au lieu-dit Le Bois à Loré qui prendra la forme d'un petit village ouvert à tous pour accueillir les différents lieux et ambiances du festival. Du vendredi 17 mai à 17h30 au dimanche 19 mai à 16h30, le petit village sera ouvert à tous autour de l'accès à la culture, la tolérance ou encore l'écologie.

Ce week-end festif se veut convivial, familial, positif, amical et optimiste avec au programme sur les 3 jours : concerts de musiques traditionnelles et actuelles, conférences en tout genre, ateliers partage de savoirs, spectacles, mais aussi animations pour enfants, entre-sorts, escape game, épicerie collective et locale et même une cuisine autogérée.

Cet éco-festival citoyen se veut accessible à tous, grâce à un prix libre et sans alcool.

Baptiste Derouault, membre de l'association, nous a accordé une interview pour nous expliquer en détail le programme de ce week-end.

Retrouvez toutes les infos et la programmation du festival sur www.lappelauboisnormand.fr