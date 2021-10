Caen. Trois étudiants de Caen se lancent dans un périple créatif de 600km

C'est une marche "au bord du monde" que vont réaliser trois étudiants en arts issus de l'ESAM (École Supérieure d'Arts et Médias) de Caen (Calvados). Jeanne, Mathilde et Guillaume forment le collectif Caboisett et ont décidé de parcourir plus de 600 kilomètres sur le littoral normand à partir du mois d'août 2019. Pendant plus d'un mois et demi, en partant du Tréport (Seine-Maritime) jusqu'au Mont-Saint-Michel (Manche) : ils ont décidé de prendre le temps. "On s'est rendu compte que, dans notre quotidien, on n'avait plus le temps de réfléchir à nos projets, de penser, de s'inspirer du monde qu'il y a autour de nous. La marche nous semblait idéale.", explique Jeanne.

Avec cette "résidence créative", comme ils la décrivent, ces jeunes artistes veulent se donner l'occasion de créer autour d'un thème qui leur est cher : le littoral. "Cette idée est dans la continuité de notre premier projet, où l'on demandait à des Normands de nous raconter des souvenirs en rapport avec le littoral et la mer.", confie Mathilde. Ils comptent donc, au travers de cette marche, peindre, dessiner, photographier et surtout créer sans restriction. "Le but est d'amasser le plus de matière première possible, sans se poser la question de l'utilité au moment où l'on crée."

Un voyage fait de rencontres

Tréport, Fécamp, Villerville… à travers ce périple le collectif veut provoquer la rencontre. "On a contacté différentes villes, pour avertir de notre venue et pour que les habitants viennent nous rencontrer, à travers des marches collectives, entre autres", annonce Jeanne. Un moyen de plus de trouver l'inspiration. "On ne sait pas ce qu'il va se passer, mais on serait ravis que les gens veuillent participer, d'une manière ou d'une autre". Les initiateurs du projet auront d'ailleurs une tenue, pour être reconnaissables : une salopette beige "qui prendra des couleurs au fur et à mesure du voyage". Sous le signe du laisser-aller, cette marche respectera quelques règles, que les trois étudiants veulent s'imposer "On veut se déconnecter des réseaux sociaux, en n'utilisant le téléphone qu'une heure, le soir, par exemple."

"On ne reviendra pas de la même manière"

Une expérience qu'ils espèrent enrichissante, autant sur le plan personnel que professionnel. "On espère que nos projets artistiques deviendront des projets professionnels et on ne reviendra sûrement pas de la même manière, après plus d'un moins de marche. On aura eu le temps de réfléchir !"

Avec tout ce qu'ils auront produit, ils souhaitent également créer un livre, une sorte de carnet de voyage.

