Battements d'Elles : le fil rouge d'Éclat(s) de Rue 2019

"Culture partout et pour tous" selon le maire, Joël Bruneau, Éclat(s) de Rue revient à Caen (Calvados) du 11 juillet au 31 août 2019. Cette cinquième édition du festival des arts de rue sera axée sur des visions féminines des espaces urbains.

Au total, quatre-vingts spectacles, dont 77 sont gratuits, seront présentés dans les lieux publics de la ville et les différents quartiers. Les 47 compagnies invitées proposeront des performances mêlant théâtre, danse, arts du cirque, marionnettes et spectacle équestre. Un jury sera recruté parmi le public afin de décerner un prix à la meilleure des six compagnies du festival off, qui se produiront le 30 août.

Les temps forts

Pour lancer les festivités, le 11 juillet, une déambulation chorégraphiée aura lieu au Chemin-Vert. Elle sera préparée et réalisée par les habitants du quartier, en collaboration avec la compagnie Artonik. La journée famille est programmée le 9 août, au parc de la Fossette de 9 heures à 20 heures, avec des activités et des performances pour les petits et les grands. À ne pas manquer, le 15 août, la Folle Allure présente sa fable aérienne et poétique. Le clou du festival aura lieu les 30 et 31 août sur la presqu'île, avec deux performances à grande échelle : peinture en direct et danse avec La Tortue de Gauguin et voltige en trapèze avec Les Philébulistes.

Les jeudi et vendredi soir, du 11 juillet au 31 août, dans les espaces publics de Caen.