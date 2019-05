CHU de Rouen : un robot révolutionnaire au bloc opératoire

L'utilisation d'un robot pour opérer les patients n'est pas une première au CHU de Rouen (Seine-Maritime). En effet, depuis 2011 et l'installation d'une première plateforme robotique, cette activité est même en perpétuelle hausse. Depuis juin 2018, cette tendance a pris une nouvelle ampleur avec l'arrivée du Da Vinci X. Un outil plus perfectionné que son prédécesseur, envoyé à la formation des futurs chirurgiens au Médical training center (MTC) voisin.

• Lire aussi. Avec le Medical Training Center, le CHU de Rouen se place à la pointe de la formation médicale

• Lire aussi. Deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH





Des opérations "à distance"

Le jeudi 9 mai 2019, au bloc, le professeur Jean-Marc Baste est à quelques mètres du patient qu'il opère pour retirer une lésion cancéreuse, près de l'artère pulmonaire. Le visage enfoncé dans un système immersif, il procède à une chirurgie assistée par l'image. "Il serait impossible de faire cette chirurgie sans cette aide", explique-t-il alors que les gestes de ses doigts sur les petites manettes sont reproduits par des bras robotisés à l'intérieur du patient. Le risque reste toutefois présent. Très calmement, le professeur explique qu'en cas de mauvaise manipulation, il a trois minutes pour aller se mettre en tenue et intervenir, sous peine de "perdre le patient".

Pour le chirurgien, l'intérêt est de gagner en dextérité "car les bras peuvent pivoter à 360° et il y a moins de tremblements", explique François Bouchard, chef du service de chirurgie cardiaque. Le patient y trouve aussi son compte, avec des procédures moins invasives et dont il est plus facile de récupérer.

Au-dessus du patient, quatre bras articulés répondent à chaque geste du chirurgien. - Aurélien Delavaud

Pour s'offrir un tel outil, un investissement de 1,5 millions d'euros a été nécessaire, pris en charge par la Région, la Métropole et le CHU. En un petit peu moins d'un an, la Da Vinci X a déjà servi lors de 283 interventions, principalement en urologie et en chirurgie thoracique. Dans quelques mois, il sera l'un des équipements dernier cri du nouveau bâtiment Robec du CHU.

• Lire aussi. Première en France face à la pénurie de médecins : l'Orne ouvre StarTech Médecine

• Lire aussi. Seine-Maritime : 100 000 dossiers médicaux partagés ouverts