Le-Havre. Un lycée du Havre lance un appel à la vigilance mais la police relativise

Mardi 7 mai 2019, un courrier a été remis aux élèves du lycée Jules Lecesne du Havre (Seine-Maritime) pour appeler les jeunes filles à la plus grande prudence. La lettre parle d'une agression dans la rue des Magasins Généraux. Le courrier signé de la proviseur demande de ne pas prendre la rue Iena et d'éviter de prendre seule la rue des Magasins Généraux. La lettre décrit également l'agresseur et sa voiture.

Depuis le 7 mai, le courrier a fait le tour des réseaux sociaux et a enflammé les internautes.

Appel au calme

La Police Nationale regrette cette communication du lycée. Elle n'a pas été contactée par l'établissement. Le commissariat du Havre confirme une agression à caractère sexuel sur ce secteur la semaine dernière. Une plainte a été déposée et l'enquête est en cours. La véracité des faits doit être prouvée. La police craint que le courrier perturbe l'enquête. Elle redoute également un mouvement de panique et des tentatives de règlement de compte. Il ne faudrait pas qu'un individu ressemblant à la description du courrier se fasse agresser. La police appelle au calme.

