La communauté urbaine du Havre obtient le label Pays d'art et d'histoire

Le ministre de la Culture Franck Riester a attribué à cinq nouveaux territoires le label Ville ou Pays d'art et d'histoire lundi 6 mai 2019. Parmi ces lauréats se trouve la communauté urbaine Le Havre Seine métropole. Jusqu'alors, seule la ville du Havre en bénéficiait (depuis 2001).

L'extension de ce label doit permettre de promouvoir tout le territoire et ses richesses, de la pointe de Caux à l'estuaire de la Seine, jusqu'aux falaises d'Etretat. Cette extension "permettra de valoriser la cohérence historique de ce territoire et son identité tout en permettant l'accès au patrimoine et à la culture à un public qui en est éloigné", indique le ministère de la Culture dans un communiqué.

Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président Le Havre Seine Métropole, se réjouit de cette nouvelle, qu'il avait défendu le 17 avril dernier devant le conseil national Villes et Pays d'art et d'histoire avec Christine Morel, maire d'Harfleur et Cyriaque Lethuillier, maire de la Poterie Cap d'Antifer. Dans un communiqué, il explique que "cette annonce est un véritable levier pour notre territoire en termes de développement culturel, touristique et d'attractivité. C'est un formidable outil pour valoriser, protéger et faire connaitre notre patrimoine commun."

Valoriser le patrimoine

L'obtention de ce label va permettre de mettre en place plusieurs actions : sensibilisation des habitants comme des touristes avec des visites, des ateliers, des conférences, valorisation du patrimoine avec des parcours de découverte, signalétique, publications, développement et promotion de la connaissance des patrimoines (inventaires, recueil de mémoire, études…), mise en place d'un CIAP (centre d'interprétation en architecture et patrimoine).

Avec ces nouveaux lauréats, le réseau des Villes et Pays d'art et d'histoire compte désormais 195 territoires, 123 Villes d'art et d'histoire et 72 Pays d'art et d'histoire, dont 9 en Normandie.

