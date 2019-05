L'Ornaise : une nouvelle cyclosportive de 160km, dimanche 12 mai

La première édition de l'épreuve cyclosportive chronométrée L'Ornaise sera disputée dimanche 12 mai 2019 sur une boucle de 160 kilomètres, avec 1825m de dénivelé (côte de la Croix de Médavy, côte de Ménil-Hermei). Près de 450 cyclos de Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, région parisienne, y sont déjà inscrits… 10 voitures, 33 motos, 270 bénévoles sont nécessaires pour l'organisation. Écoutez Gérard Helbert, l'un des 7 créateurs de cette "Ornaise", sur un territoire riche en cyclistes de renom :

La boucle de 160 kilomètres partira et reviendra sur le champ de foire d'Argentan. Les meilleurs devraient mettre 4 heures pour la parcourir. La vitesse minimum pour les plus lents doit être de 22km/h. Un village sera installé à Argentan, notamment en présence du Champion du monde cycliste Luc Leblanc. Des animations sont prévues à Argentan, pour occuper les familles et le public, pendant que les cyclos pédaleront.

En fait, 2 circuits sont simultanément organisés : "L'Ornaise", sur 160 kilomètres, chronométrée et "Cycl'Orne", simple randonnée cyclotouriste non chronométrée, sur 100 kilomètres. Chacun peut s'inscrire à l'une ou à l'autre, en fonction de son niveau.

L'objectif des organisateurs est de 500 participants. Environ 450 sont déjà inscrits, et les inscriptions restent possibles ici jusqu'au 10 mai.

La remise des récompenses aura lieu dimanche 12 mai à partir de 16h : trophée, gerbes et lots par tirage au sort. Les organisateurs espèrent pérenniser cette organisation pour plusieurs années.

Inscriptions: www.lornaise.fr