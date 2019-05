Une journée moto le 26 mai, avec la gendarmerie de l'Orne

Depuis le début de l'année 2019, on dénombre 9 morts en secteur rural, sur les routes de l'Orne, dont 4 motocyclistes (dont 3 sur des erreurs de trajectoires). On compte aussi de nombreux blessés, comme dimanche 5 mai à Briouze, où l'un d'eux a été grièvement blessé dans une collision avec une voiture et a dû être héliporté au CHU de Caen.

Journée conviviale sur la sécurité

C'est pour tenter d'éviter ce genre de catastrophe qu'à l'arrivée du beau temps, la gendarmerie de l'Orne organise une "journée moto", pour les usagers de motos de plus de 125cm3, sur le thème de la sécurité. Ce sera sur et au départ du quartier Lescot de la gendarmerie à Argentan, le dimanche 26 mai 2019. Les inscriptions sont désormais ouvertes, limitées à 90 participants.

La journée sera encadrée par des motards de la gendarmerie de l'Orne. - Eric Mas

Au programme : plateau de maniabilité, rappels théoriques, trajectoires de sécurité, atelier premiers secours, puis application pratique sur route, encadrée par des motards de la gendarmerie. "Les motards de la gendarmerie veulent ainsi transmettre leur savoir-faire professionnel aux motocyclistes civils.", explique le capitaine Lourdais, gendarme commandant l'Escadron départemental de sécurité routière :

Des gilets airbag de moto seront même à gagner ce jour-là, ainsi qu'un casque de moto et un stage de pilotage. Les inscriptions (15 euros/personne, repas du midi inclus) sont à faire ici, dans la limite des places disponibles.