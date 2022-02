Sées. Orne : le GIGN intervient chez un homme retranché qui a tiré sur les gendarmes

C'est un différent familial qui a mal tourné, et qui a failli très mal finir. Jeudi soir 18 avril 2019, un homme âgé de 43 ans s'est retranché chez lui à Neuville-près-Sées, entre Alençon et Sées (Orne). Si la mère de famille et 5 enfants ont réussi à s'échapper, un bébé de 7 mois était resté dans la maison avec son père.

Intervention du GIGN

Alertés, une quarantaine de gendarmes sont intervenus, mais l'homme a alors lâché ses chiens sur eux, avant de tirer en leur direction à de multiples reprises. Un gendarme a été légèrement blessé à l'épaule, sans doute par le ricochet d'une balle. Face à cette inextricable situation, le GIGN a été appelé à la rescousse et le forcené s'est finalement rendu vendredi en début de matinée, explique François Coudert, procureur de la République d'Alençon :

L'homme a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradation grave de biens publics par moyens dangereux. L'enquête de flagrance est confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Caen (Calvados) et à la brigade des recherches d'Argentan (Orne).