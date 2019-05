Comment ne pas se faire piéger ?

Je reçois un mail d'un organisme m'invitant à cliquer sur un lien pour régulariser ma situation. Que faire ?

"C'est une arnaque. Il ne faut surtout pas cliquer sur le lien. C'est de l'hameçonnage. Si vous le faites, ils vont soit installer un logiciel qui va vous raccorder à un réseau pirate, soit réclamer une petite somme d'argent pour soi-disant en recevoir une plus grosse."

Difficile de savoir que c'est une arnaque tellement ce mail semble réel. Comment faire ?

"C'est effectivement de plus en plus compliqué. La règle : c'est que dès que l'on demande de l'argent ou vos mots de passe et que ce n'est pas sur le site 'officiel', il ne faut pas donner suite. La règle c'est de ne pas cliquer sur un lien dans un mail.""

Il m'est aussi arrivé de recevoir un appel sur mon téléphone portable où l'on me dit "Allo, je n'ai pas le temps, rappelle-moi"

"Ce sont des arnaques au numéro surtaxé. Il y en a de différents types. Si vous rappelez, comme c'est un numéro surtaxé, il vous en coutera trois ou quatre euros de la minute. Cela peut chiffrer très vite car ils feront tout pour faire durer la communication. Il faut donc éviter de rappeler."

J'ai des "ados" à la maison et, pour eux "Pas de vie, sans réseau social". Snapchat Facebook, Instagram... Comment les préserver ?

"Les filtres parentaux sont les premières choses à activer sur chacun des logiciels que les ados peuvent utiliser. Ces filtres servent à éviter que l'enfant se retrouve accidentellement en contact avec du contenu pour adulte (violence, sexe...).

L'autre conseil, c'est de les sensibiliser au harcèlement. Un adolescent peut se faire piéger via des sextos, la caméra de son ordinateur ou des vidéos à caractère sexuel. Il peut se trouver pris dans un jeu érotique et recevoir un message de ce type : 'Je viens d'enregistrer tes ébats amoureux, je les divulgue à toute ta famille, si tu ne verses pas d'argent.' Cela peut finir en drame. Il faut être vigilant face à cela et dire à nos enfants qu'ils n'aient pas peur de parler de ces situations."

Est-ce utile de mettre un scotch sur la caméra de son ordinateur ?

"Chacun est libre, moi j'en mets un. Si une personne malveillante réussit à installer un logiciel d'hameçonnage sur votre ordinateur ou téléphone, elle peut en prendre le contrôle. Votre ordinateur ou téléphone seront alors reliés à des serveurs qui pourront prendre la main sur votre caméra. Par contre, quand l'ordinateur est éteint, il n'y a pas de risque."

Aujourd'hui, quasiment tout le monde achète en ligne. Est-ce risqué ?

"Les sites sont plutôt sécurisés. Il faut, cependant, rester vigilant parce que très peu de sociétés ont tous les labels sécurité. Mais, cela va dans le bon sens."

Qu'est-ce qu'un bon mot de passe ?

"Pour avoir un bon mot de passe, il faut déjà que cela ne soit ni un mot du dictionnaire, ni une information personnelle comme le nom de votre animal de compagnie que vous avez publié sur Facebook. Deuxièmement, il faut que votre mot de passe ait trois parmi quatre de ces caractères : le symbole, la majuscule, la minuscule et le caractère spécial comme le slash ou le pourcentage. Si ce n'est pas le cas, on considère que votre mot de passe est faible et que le pirate en utilisant des routines c'est-à-dire des robots va pouvoir facilement le deviner."

Avec ces contraintes, pas simple de retenir son mot de passe...

"Effectivement. Je conseille de prendre une phrase et de la synthétiser de façon phonétique par exemple Gfim6/j (NDRL J'ai faim six fois par jour). Là, vous avez un très bon mot de passe."

Une amie a été victime d'une usurpation d'identité. Comment éviter cela ?

"Il y a mille cas référencés par an auprès de la Banque de France. Il faut éviter de transmettre sur Internet sa carte d'identité ou son passeport et détruire autant que possible les copies de ces documents."

