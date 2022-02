Cherbourg. Israël : hommage aux 101 juifs manchois déportés à Roglit

Ce mur immense est perdu au beau milieu d'une forêt sur les contreforts des monts de Judée à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Il recense près de 80 000 noms de juifs de France déportés dans les camps lors de la seconde guerre mondiale.

En compagnie de Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche, les collégiens de Carentan ont égrainé les noms de 101 Manchois déportés lors de la seconde guerre mondiale. - Thibault Deslandes

Parmi ces noms, ceux de 101 Manchois, dont les identités ont été égrainées au cours d'une cérémonie aussi spontanée qu'intense mêlant élus et élèves du collège Gambetta de Carentan, en présence d'Estelle Rosenthal. Les noms des parents de cette native d'Avranches figurent sur ce Mémorial de la déportation des juifs de France à Roglit.

Sur le mur, figurent les noms des époux Rosenthal, un couple d'Avranches déporté pendant la seconde guerre mondiale. - Thibault Deslandes

Lors d'une cérémonie quelque peu improvisé, les collégiens manchois ont déclamé un poème en hommage aux victimes française de la shoah. - Thibault Deslandes

