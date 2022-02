Rouen. Près de Rouen, il vole et revend pour s'acheter de la drogue

Le 6 octobre 2017, la victime, un paysagiste, voit deux individus s'affairer dans sa camionnette à voler le matériel professionnel qu'ils peuvent y trouver. En l'occurrence, deux taille-haies sont emportés et placés dans le véhicule des voleurs, garé non loin. Ils disparaissent rapidement. La paysagiste a immédiatement porté plainte auprès du commissariat de Caudebec-lès-Elbeuf. Le suspect, pour le moins naïf, avait laissé son véhicule visible aux yeux du voisinage. Il a très vite été retrouvé grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation. Sans difficulté, Roger Mayer, 32 ans, est interpellé et placé en garde à vue.

En récidive

Le casier judiciaire du prévenu affiche déjà quatre condamnations pour escroquerie et vols. En garde à vue, il reconnaît les faits mais dit ne plus se souvenir de l'identité de son complice. Il admet cependant une addiction à l'héroïne qu'il achète grâce à la revente de ses vols. Pour le procureur de la République, "ce vol est aggravé par la récidive", tandis que la défense, faisant allusion aux démarches entreprises par le prévenu pour soigner sa dépendance à l'héroïne, affirme que "la détention n'est pas la solution". À l'audience du vendredi 19 avril 2019, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de trois mois ferme de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il s'introduit dans un garage... sans rien dérober

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Calvados : prison pour détention de stupéfiants et recel d'un ordinateur volé

Calvados. Quatre mois de prison ferme pour détention de stupéfiant et conduite sans permis en récidive

Normandie : il agresse un homme avec des boules de pétanque et poignarde son chien