Ifs. La communauté turque de Caen donne pour Notre-Dame

La grande prière réunit chaque vendredi un peu plus de 350 fidèles dans la salle de l'association culturelle franco-turque de Caen, située à Ifs (Calvados). Vendredi 19 avril 2019, l'imam Abidin Demir, de passage dans la région, avait invité le Père Berthout, prêtre de Caen et délégué épiscopal, afin de lui remettre un don de la part de la communauté musulmane, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Les représentants des deux religions ont échangé quelques instants. - Stanley Torvic

700 euros de dons

Dès le lendemain de l'incendie et les premiers dons, l'association s'est demandé ce qu'elle pouvait faire. "On a souhaité suivre l'initiative, par respect pour la religion catholique et le patrimoine mondial", indique le président Adin Caglayan. Les dirigeants de l'association ont fait circuler l'annonce il y a quelques jours parmi les fidèles. Ils ont ainsi donné un total de 700 euros pour la Fondation Notre-Dame. "La communauté turque aura sa pierre dans Notre-Dame" s'est réjoui le Père Berthout, représentant l'évêque du Calvados.

"Nous soutenir les uns, les autres"

Cette communion inter-religions n'est pas la première. Le diocèse et l'association ont l'habitude d'échanger lors des fêtes religieuses de l'une et l'autre des communautés. "On vit tous dans le même pays et nous avons tous les mêmes origines. Nous devons nous soutenir les uns, les autres", conclut Mohammed Dastan, membre du bureau de l'association.

Stanley Torvic

