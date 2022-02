Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole doit confirmer à Boulogne

Enfin victorieux sur leur pelouse face à Concarneau (3-1), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplacent à Boulogne pour confirmer ce bon résultat lors de la 31e journée de National, vendredi 19 avril 2019.

Se rapprocher du maintien

Très proches au classement avec un seul point d'écart (Boulogne est 10e et QRM 11e), ce match permettrait en cas de victoire de s'assurer quasiment le maintien, alors qu'il ne restera que trois journées à disputer. Avec un groupe presque au complet (Diarra est indisponible jusqu'à la fin de la saison, Marigard, Sivis et Barthélémy ne sont pas encore aptes) et le retour de l'entraineur Manu Da Costa, QRM aura toutes les chances de son côté pour s'offrir une fin de saison sereine et commencer à travailler sur la suivante.

Une rencontre qui s'annonce toujours plus serrée puisque les deux équipes n'avaient pu se départager lors du match aller, en se quittant sur le score de 0-0.