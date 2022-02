Hors Normandie. Angèle dévoile le clip de Balance Ton Quoi

Angèle vient de balancer un nouveau clip et pas n'importe lequel. Il s'agit de Balance Ton Quoi extrait de son premier album studio Brol qui vient de dépasser les 300 000 exemplaires et d'être certifié triple disque de platine.

Balance Ton Quoi est un titre à l'accent féministe qui fait écho au mouvement #BalanceTonPorc et #MeToo qui avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et dans les rues en 2017, ces hashtags dénoncent les cas d'agression sexuelle et de harcèlement notamment dans le milieu professionnel.

Angèle a donc écrit une chanson féministe pour tenter d'enrayer le sexisme et ainsi faire évoluer les mentalités. Dans le clip on peut notamment la voir tranquillement allonger dans l'herbe en mettant en évidence ses aisselles poilues, un juge qui retranscrit les déclarations d'Angèle en écrivant "Blablabla" à l'aide d'un rouge à lèvres ou encore une maison de redressement baptisé "Anti-sexism Academy" et où ils reprennent les bases en tentant de comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'une fille veut dire lorsqu'elle dit non. C'est à ce moment qu'apparaît l'acteur Pierre Niney, le temps d'un sketch il se met dans la peau d'un homme macho qui a visiblement un peu de mal à comprendre la gent féminine.

Regardez le clip Balance Ton Quoi d'Angèle :

