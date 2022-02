Le-Havre. Ligue 2 : Le HAC à Sochaux pour maintenir un semblant d'espoir

Le HAC ne veut toujours pas se faire une raison. Pas question d'abdiquer alors qu'il reste encore sept matchs à disputer et donc 21 points en jeu. Tout laisse pourtant à penser que les Havrais n'atteindront pas leur objectif play-offs, à commencer par les huit points qui les séparent du 5e (Troyes). Mais ne comptez pas sur eux pour jeter l'éponge dès maintenant. " C'est sans doute compromis, mais non, ce n'est pas fini. Tout est encore possible ", jure le coach Oswald Tanchot. Pense-t-il réellement ce qu'il dit ou est-ce simplement un discours de façade ? " Je ne peux pas être celui qui dit la même chose que tout le monde ", répond-il. " J'ai bien compris que la majorité des gens pense et affirme que c'est cuit. Evidemment, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, mais je ne vais pas non plus relayer ça. Ce n'est pas mon rôle de baisser la garde et de dire aux joueurs que c'est terminé. Parce qu'il y a le respect du club, des supporters, des partenaires et de notre métier. Il n'y a pas de vision au-delà du match qui vient. Il en reste 7 et ils peuvent nous permettre d'améliorer notre place au classement qui n'est pas bonne. "

Soir de fête à Sochaux

Localisés en 9e position, les Ciel et Marine occupent un rang conforme à celui d'une équipe moyenne dans tous les domaines. Une équipe abonnée aux matchs nuls : quatorze depuis le début de saison, dont sept lors des dix dernières journées. Le dernier en date, vendredi 5 avril 2019 face à Niort (0-0), est venu ponctuer l'une des prestations les plus indigentes de ces dernières années au Stade Océane. " On doit tous en faire plus. Une remise en question s'impose", reconnaissait bien volontiers Steeve Yago à la sortie du vestiaire. A chaud, le défenseur prêté par Toulouse réfutait toutefois l'idée que c'était la désillusion de trop. " Tant qu'il y a encore de l'espoir, il faut rester optimiste. "

Renoncer, le milieu de terrain Romain Basque s'y refuse également. " Les espoirs nous ont peu lâchés, mais on va jouer le coup jusqu'au bout. " On ne demande bien sûr qu'à le croire, mais on ne voit pas trop comment lui et les siens pourraient d'un seul coup se métamorphoser, alors que cela fait maintenant six mois et demi qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Depuis leur exploit à Metz (0-1), le 29 septembre 2018, les Havrais ont empilé 6 nuls et 4 défaites. Inutile d'aller chercher bien loin le pourquoi du comment, c'est devant que ça cloche. En 15 déplacements, les Ciel et Marine n'ont marqué que... 9 buts ! L'analyse d'Oswald Tanchot est sans concession : " On manque de personnalité, de caractère et de percussion. Notre meilleur buteur (Alimami Gory) est à 6 buts. Ça en dit beaucoup sur notre saison. " La blessure de Jamal Thiaré (saison terminée) et le départ au mercato d'hiver de Bevic Moussiti-Oko, prêté à QRM, ont déplumé un secteur offensif qui ne pourra pas non plus compter à Sochaux sur Tino Kadeware, victime d'un choc violent à la tête face à Niort.

Des arguments offensifs, le FC Sochaux-Montbéliard, adversaire du HAC vendredi 12 avril 2019, en manque aussi cruellement. Avec seulement 20 buts au compteur, les Franc-Comtois possèdent l'avant-dernière attaque du championnat. 17e avec un seul point d'avance sur l'actuel barragiste (Nancy), l'un des fleurons du foot français est en grand danger alors qu'il s'apprête à fêter ses 90 ans. Un anniversaire qui sera célébré ce vendredi 12 avril. Ainsi, avant le match, une cinquantaine d'anciens joueurs et entraîneurs du FCSM, dont l'ex-Havrais Souleymane Diawara, seront réunis pour une séance de dédicaces avec les supporters. Puis au coup de sifflet final, une oeuvre d'art XXL et éphémère sera déployée. Les Sochaliens auront-ils seulement le coeur à faire la fête à ce moment-là ? Aux Ciel et Marine de faire en sorte que non.

Sochaux - HAC, 32e journée de Ligue 2, vendredi 12 avril 2019 à 20 heures.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Chic, un choc pour le HAC !

Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant

HAC-Sochaux : après son coup de gueule, le coach attend une réaction

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace

Ligue 2 : à Orléans, le HAC veut enfin s'extérioriser