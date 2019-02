Ligue 2 : à Orléans, le HAC veut enfin s'extérioriser

C'était le samedi 29 septembre 2018. À Metz, chez le leader. Ce jour-là, le HAC avait marqué sur sa seule frappe cadrée de la rencontre, un but de Ferhat synonyme de victoire (0-1), la troisième de la saison à l'extérieur. Auparavant, les Ciel et Marine s'étaient déjà imposés à Beauvais, terre d'accueil du Red Star (0-1), et à Nancy (0-1). Mais qu'elle semble bien lointaine cette période faste en déplacement ! En effet, depuis leur coup d'éclat en Moselle, les Ciel et Marine n'ont plus signé le moindre succès en L2 hors de leurs bases, où ils restent sur trois défaites (AC Ajaccio, Niort et Paris FC) et trois nuls (Gazelec Ajaccio, Grenoble et Clermont). Soit un maigre total de trois points glanés sur dix-huit possibles lors des six derniers rendez-vous loin du Stade Océane.

" Ça fait partie de notre paradoxe "

Ainsi, au classement extérieur, le HAC ne pointe qu'en 14e position. " Certes, mais on s'est déplacé chez tous les gros (NDLR : à l'exception de Lens) lors de la première partie de saison ", nuance le coach Oswald Tanchot. Un autre constat interpelle cependant : à l'extérieur, les Havrais n'ont inscrit que 6 buts en 11 matches. Seul le Red Star, lanterne rouge de L2, en a marqué moins (5). " Mais on en a encaissé combien ? ", demande Tanchot en guise de réplique. La réponse est 7, ce qui fait du HAC la défense la plus hermétique en déplacement. " Ça fait partie de notre paradoxe ", reprend le coach. " Moi-même je ne peux pas vous expliquer pourquoi on prend plus de buts à domicile qu'à l'extérieur, et pourquoi on en marque beaucoup chez nous et peu à l'extérieur. On n'a pourtant pas des demandes différentes. "

Face à l'US Orléans, qui a perdu la moitié de ses matchs sur sa pelouse depuis le début de saison (6 sur 12), les Ciel et Marine espèrent enfin reprendre goût au voyage. Il le faut, de toute façon, s'ils veulent rester au contact du Top 5, mais aussi donner un peu plus de relief à leur série d'invincibilité, qui s'étire à huit matches. Le hic, c'est que seulement trois d'entre eux ont été couronnés de succès. " On fait trop de matches nuls ", relevait avec amertume le défenseur Denys Bain, après le partage des points, mi-figue, mi-raisin, concédé face à Brest, vendredi 1er février au Stade Océane (1-1). " J'aurais préféré évidemment gagner contre Brest, mais ça reste quand même un résultat qu'on est allé chercher à 10 contre 11. Maintenant, il faut tout mettre en œuvre pour ramener les trois points d'Orléans ", clame Tanchot. Les Havrais doivent toutefois s'attendre à trouver sur leur route une équipe galvanisée par sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, obtenue à Metz (0-1), mardi 5 février 2019.

Orléans - HAC, 24e journée de Ligue 2, vendredi 8 février 2019 à 20 heures.