Hors Normandie. Tanguy le retour : une pâle copie

Aujourd'hui, je vous parle du film " Tanguy, le retour " d'Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma et Eric Berger.

Dans cette suite, Tanguy a été largué en Chine par sa femme chinoise et se pointe séance tenante chez ses parents avec sa fille adolescente après cette triste nouvelle. L'idée n'est pas incongrue car comme en 2001 avec Tanguy premier du nom, c'est un phénomène de société que les " très grands " enfants reviennent temporairement chez leurs parents après un divorce " le temps de se retourner ".

Évidemment, nous n'avons pas oublié Tanguy, nous savons que cette situation tendra à être plus que temporaire.

Le début du film nous plante bien le décor avec les parents retraités qui vivent parfaitement leur " deuxième jeunesse " et vivent une idylle d'amoureux totalement libres. Malgré l'arrivée rapide dans le film de Tanguy, j'ai trouvé interminable la mise en place de la nouvelle cohabitation forcée qui tombe sur le couple. Il faut plusieurs dizaines de minutes au réalisateur pour filmer des choses évidentes et enfin en arriver à " Mon Dieu, Tanguy ne va plus jamais partir de chez nous ! ".

Une fois cette grande phase d'ennui passée, j'avais hâte de découvrir à quelle sauce Tanguy allait être mangé et les plans machiavéliques version 2019 que les parents allaient mettre en place pour déloger leur pot de colle d'enfant. Grosse déception ! Il leur faut 3 plombes pour se rendre compte que Tanguy revient à ses mauvaises habitudes mais en plus nous ne verrons rien de neuf !

Prenez les vacheries du 1, remettez les dans ce film et hop c'est réglé…

Les amis de Sabine Azéma et André Dussollier ne servent pas à grand-chose à part alourdir ce qu'on observe à l'écran. Ils sont comme ces personnes qui commentent un film à côté de vous en disant à haute voix des choses évidentes (" Tu vas voir, elle va avoir un accident ", " je suis sûre que bla bla bla ").

Je n'ai pas très bien compris le plan d'attaque des grands-parents qui prévoit des victimes collatérales.

Tanguy le retour est un film complètement évitable où rien de neuf ne vient éveiller notre intérêt. Je me suis donc beaucoup ennuyée à voir des situations déjà vues dans le premier volet, jusqu'aux manigances pour le faire craquer. Regardez vous plutôt le premier volet si vous avez envie de revoir Tanguy.

