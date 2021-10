Le film du jour : The Grandmaster

Cela n'arrive pas souvent mais un film sur le kung-fu est sorti sur nos écrans ! Qui plus est du maître Wong Kar-Wai qui a réalisé entre autres In the mood for love et My Blueberry nights.



Je préfère déjà vous annoncer la couleur : le kung fu est le sujet principal du film mais par contre il y a vraiment très peu d'action. Sur 1h55 de film, il doit y en avoir une vingtaine seulement où les personnages s'affrontent. Puisqu'en fait ce film est un biopic, comprenez une biographie filmée d'un homme, ici sur Ip man le futur mentor de Bruce Lee. La bande annonce nous l'annonce... ou pas !

Effectivement le film est très confus du début à la fin, on était censé d'après le résumé en apprendre plus sur Ipman, mais finalement c'est une femme adepte de kung fu qui serait plus la star. Ip man, on le voit à partir de l'âge de 40 ans uniquement, dans les années 30.

On en apprend plus sur l'histoire de la Chine. Le clivage entre le Nord et le Sud, l'invasion japonaise qui a ravagé et affamé le pays juste avant la 2nde guerre mondiale, l'arrivée du communisme.. . Par contre on avance dans la chronologie sans rien approfondir. On apprend par exemple que Ip man est allé s'exiler à Hong Kong, sans sa famille, mais on ne sait ni pourquoi ni comment. Trop de questions restent sans réponse et c'est là que le film se rate. On est constamment baladé de personnage en personnage, de lieu en lieu mais sans en comprendre la logique ni l'intérêt.

A un moment du film apparaît le personnage de "la lame" un grand combattant. On ne le verra jamais interagir avec l'histoire principale ou les personnages. Aucun intérêt à nous le présenter du coup.

Ce qui permettra de retenir notre attention, entre 2 proverbes chinois et un code d'honneur pas toujours à notre portée de compréhension occidentale, ce sont les combats. "Magnifiquement chorégraphiés et interprétés, une véritable danse de violence mais sans jamais de sang, infiniment esthétique. Dommage comme je vous le disais, qu'il y en ait trop peu". Soulignons aussi la musique du film, envoûtante.



The grandmaster, un film fatigué de Wong Kar Wai qui se perd tout seul dans son propre labyrinthe. A réserver pour une vision en DVD, sur son canapé.