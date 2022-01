La grande muraille, un film d'action médiéval et spécial

Aujourd'hui je vous parle du film « La grande muraille » avec Matt Damon, Pedro Pascal (Game of thrones, Carlos) et Willem Dafoe.

Matt Damon cheveux longs et barbe hirsute, ça c'est fait. Ce film se déroule durant le Moyen-âge, où les occidentaux ne maîtrisaient pas encore les armes à feu. C'est l'existence de cette poudre « magique » qui va pousser William Garin et Pedro Tovar à se rendre en Chine pour l'acquérir et la ramener contre une forte récompense en Europe.

Un choc des cultures, ça ne suffit pas, il y aura aussi un choc des espèces dans ce film d'action. Bien malgré eux, Européens et Chinois vont devoir s'unir pour empêcher des créatures cauchemardesques de décimer l'espèce humaine. Sur la base de ce scénario un peu loufoque, les scènes d'action vont s’enchaîner.

Nous sommes dans le domaine du film d'action chinois. Ce qui veut dire que les combats ressemblent plus à des chorégraphies stylisées qu'à de brutales escarmouches. Les soldats chinois ressemblent à des chevaliers du Zodiaque en mode médiéval. Dans leurs armures aux couleurs toutes pimpantes, ils (ou elles) vont virevolter en tout sens , en n'hésitant pas à avoir recours à l'ancêtre du saut à l'élastique. Bien qu'irréaliste bien sûr, le rendu est plutôt flatteur à l’œil.

La grande muraille est un film à voir comme du grand spectacle, dans ce cas, vous ne serez pas déçu, vous aurez votre lot de divertissement. En revanche, ne vous attendez à rien de plus pour ce blockbuster pop-corn, actuellement au cinéma.