Ifs. À Caen, six nouvelles stations Vélolib pour le printemps

Le 2 avril 2019 a été inaugurée, à Ifs (Calvados), avenue Jean-Vilar, la vingtième station Vélolib de l'agglomération caennaise.

Six nouvelles stations Vélolib

Twisto et Caen la mer poursuivent ainsi le maillage de l'agglomération, avec au total six nouvelles stations (place Courtonne, Abbaye aux Dames, Saint-Ouen, Ifs Jean Vilar, et prochainement à la mairie de Mondeville ainsi qu'une station amovible). Cinquante vélos s'ajoutent au parc existant, soit un total de 220 vélos en libre-service, tous équipés de l'option assistance électrique. Avec 36 000 retraits en un an, le service Vélolib connait en réel succès.

Le fonctionnement reste identique.

• Pour les accès à la journée ou une semaine, les vélos peuvent être retirés directement en station, avec une carte bancaire.

• Pour les abonnements au mois ou à l'année, la carte Twisto Atoumod est nécessaire. La création de cette carte est gratuite en agence.

• Pour les abonnés Twisto, l'abonnement VELOLIB est chargé directement sur votre carte Twisto Atoumod.



100 vélos de plus pour les abonnés

Véloloc, le service de location de vélo sur abonnement, s'étoffe lui aussi. Depuis son lancement, 800 abonnements ont été souscrits. 100 nouveaux vélos à assistance électriques viennent compléter la flotte déjà existante de 300 vélos.

Par ailleurs, les Vélopark, lancés en 2018, ont déjà été utilisés plus de 7 000 fois. Ils permettent de fidéliser les usagers qui peuvent venir à vélo, ranger ce dernier dans un Vélopark et prendre le tram en toute sérénité. Ainsi, aux quatre existants s'ajoute maintenant celui de Ifs Jean Vilar.