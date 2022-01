caen. L'humoriste Malik Bentalha au Zénith de Caen

Il est l'étoile montante de la scène comique française. L'humoriste Malik Bentalha se produit ce jeudi 28 mars 2019 au Zénith de Caen (Calvados). Drôle, rusé et agréable, l'artiste présente son dernier spectacle intitulé "Encore".

Ses origines

Malik Bentalha a été propulsé sur le devant de la scène dès 2010, grâce au célèbre Jamel Comedy Club. Son spectacle, "Malik Bentalha se la raconte", a été joué dans les plus grandes salles de spectacles de France. Originaire du Gard, il monte à Paris à l'âge de 18 ans et étudie au Cours Florent. Dans le même temps, il se produit dans des cafés théâtres parisiens. Il assure les premières parties de Jamel Debbouze et de Gad Elmaleh. Au cinéma, il connaît le succès avec Pattaya, et reprend un des deux rôles principaux dans Taxi 5.

Pratique. Jeudi 28 mars 2019 à 20 h 30 au Zénith de Caen. De 36 à 40€.