Rouen. Foire de Rouen 2019 : les infos pratiques à retenir

La Foire de Rouen (Seine-Maritime) est de retour au Parc expo du vendredi 22 au dimanche 31 mars 2019. Chaque jour, les clients et promeneurs sont accueillis de 10h à 20h, avec deux nocturnes jusqu'à 22h les vendredi 29 et samedi 30. Sur place, différents services sont disponibles comme un distributeur de billets, une offre de restauration ou un accueil pour les enfants le weekend. Côté prix, il faut compter 7,20€ pour une entrée plein tarif et 5,20€ pour les tarifs réduits et les billets réservés en ligne.