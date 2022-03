Rouen. Essayez-vous au pilotage de drone à la Foire de Rouen

Grande nouveauté à la Foire de Rouen (Seine-Maritime), qui se déroule du vendredi 10 au dimanche 19 mars 2017: il est cette année possible de s'essayer au pilotage de drone.

Un parcours ludique et intuitif

Durant toute la durée de la foire, "The cage" est installé au fond du Hall 7 et propose de tester son agilité au pilotage sur un parcours d'obstacles composé de divers éléments: slalom, totem, cerceaux…

Après un petit brief technique de l'animateur sur les commandes de pilotage, les participants utilisent un joystick très précis et réactif dont la prise en main est rapide et intuitive. Une activité ludique et originale à tester entre amis ou en famille.

