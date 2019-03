Concerts de l'Armada : une nouvelle tête d'affiche dévoilée

Dadju, Hyphen Hyphen et... Magic System ! Les organisateurs de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) continuent de distiller au compte-gouttes le nom des têtes d'affiches pour les huit soirées de concerts prévues pendant l'événement. Le lundi 11 mars 2019, c'est le nom du groupe ivoirien spécialiste des musiques de l'été qui a été dévoilé.

Des tubes qui sentent bon l'été

Dans le planning prévu par la région Normandie, qui organise les concerts de l'Armada, Magic System est prévu en tête d'affiche pour la journée du samedi 8 juin 2019, après le duo local Bafang et le rock électronique du groupe Hyphen Hyphen. Magic Systeme aura donc la lourde tâche de mettre l'ambiance autour de la scène lors de l'une des plus grosses soirées de l'Armada avec leurs tubes connus du grand public comme Premier Gaou, leur premier single sorti en 2000, Chérie Coco ou encore Magic in the air.

