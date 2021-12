Volley : Hérouville va retrouver la Nationale 3

Ils retrouveront un niveau qui correspond bien plus à leur qualité de jeu que ce faible de championnat de Pré-Nationale. "Il y a deux équipes au-dessus et l'écart avec les autres est conséquent", reconnaît Morgan Poutrain, l'entraîneur hérouvillais. Son équipe a bataillé toute la saison avec Coutances, allant même jusqu'à s'incliner chez cet adversaire en phase aller. Le match retour, disputé dimanche 22 avril, devait déterminer qui des deux rivaux allait accéder en Nationale 3.

Devant son public, Hérouville s'est montré le plus fort et a infligé leur première défaite de la saison aux Manchois (3-1). Morgan Poutrain n'était pas vraiment comblé pour autant. "Ca a été une saison difficile. Nous n'avons pas eu la possibilité de nous entraîner souvent ensemble, ce qui explique une progression moindre. Et puis nous avons connu beaucoup de soucis. La mission a été accomplie dans la douleur."

Le sentiment mitigé du technicien hérouvillais ne repose pas principalement sur les performances de ses joueurs, qui n'ont perdu que quatre sets en treize rencontres. Il tient des "histoires pas belles" qui ont émaillé la saison hérouvillaise face à Coutances. "Le regret est là. Mais sur le terrain, c'est nous qui avons mérité la montée."