Caen. Volley (N2M): Gros morceau pour Hérouville pour finir l'année

Inutile de dire que la première moitié de saison d'Hérouville (Calvados) a été morose. Malgré une légère reprise de confiance en cette fin d'année, où les partenaires de Benjamin Meuriot ont engrangé six points sur les quatre derniers matchs de championnat, ils pointent toujours au 10e rang. Au-dessus de la zone rouge, composée de Saint-Maur et Chantepie, Hérouville s'apprête à rencontrer Rennes ce dimanche 17 décembre 2017, pour clôturer l'année civile. Un exercice difficile face à des bretons encore invaincus, mais pas impossible. "Ça va être très difficile mais pourquoi pas faire le coup? J'essaie de faire tourner, de jouer des coups de poker et prendre des risques. Le plus important sera en 2018!", prévient le coach-joueur.

Prendre le double de points sur la phase retour

Car si Hérouville sort d'une victoire en Coupe de France (3-0) contre Châteaudun, la confiance revient peu à peu en essayant "de faire jouer des gars qui ont très peu de temps de jeu sur les matchs moins importants. Cela leur permet de jouer moins stressés quand ils rentrent sur les gros matchs" assure Meuriot. Une chose est sûre, les hérouvillais ont hâte de tourner la page et de repartir de plus belle en 2018. "Ce sera une nouvelle saison en 2018. La phase retour ne tiendra qu'à nous-même, il ne faudra pas se louper. Il faudra à tout prix prendre le double de points sur la phase retour pour se maintenir" conclut-il.

A LIRE AUSSI.

Monaco-PSG, le sprint final est lancé

Trophée des champions: Monaco-PSG, un 1er titre pour la route

Tennis: Mahut/Herbert forfait au Masters, incertitude pour la Coupe Davis

Monaco: compte à rebours lancé

Coupe de France: PSG, ça se bouscule pour la rentrée