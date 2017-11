Tennis: Mahut/Herbert forfait au Masters, incertitude pour la Coupe Davis

La cinquième journée du Masters de Londres a été marquée par l'abandon de la paire française Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert, tandis que Roger Federer a fait le plein de confiance avant les demi-finales en battant Marin Cilic dans un match sans enjeu.

Dans la soirée, l'autre simple du groupe Boris Becker opposera Alexander Zverev, le numéro 3 mondial, à l'américain Jack Sock, numéro 9, pour une place en demi-finales.

Côté français, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ne verront pas les demi-finales du tournoi de double, pour la troisième année consécutive : après avoir ressenti une douleur au dos lors de l'échauffement, Pierre-Hugues Herbert a préféré déclarer forfait pour leur troisième match de poule.

"Ca fait trois jours que je ne me sens pas très bien. Hier (mercredi) je ne suis pas venu m'entraîner, j'étais malade", a déclaré Herbert après l'annonce de son abandon. "Aujourd'hui, j'ai une douleur au dos. C'est une blessure que je connais. Si je n'avais pas eu cette sensation dans le dos, j'aurais joué, même un peu malade. Là, ça fait un peu trop pour rentrer sur le terrain".

'Ne pas prendre de risque'

Un abandon qui tombe au plus mal, à huit jours seulement de la finale de la Coupe Davis face à la Belgique (24-26 novembre), pour laquelle les deux joueurs ont été retenus au sein d'une équipe élargie. Leur participation est désormais compromise, même si les deux joueurs veulent y croire.

"C'est une décision qu'il fallait prendre pour ne pas prendre de risque, et être en forme le plus rapidement possible", a indiqué Herbert.

"Peut être qu'on aurait essayé (de jouer) si la saison se terminait, et qu'il n'y avait rien à jouer derrière", a précisé Nicolas Mahut, reconnaissant malgré tout "une vraie déception".

Roger Federer, qui avait abandonné avant la finale du Masters il y a trois ans, une semaine avant de jouer, et remporter, la finale de la Coupe Davis contre la France, a commenté cette situation.

"Je lui souhaite un bon rétablissement. Pour avoir une chance de jouer, il faudra qu'il soit en forme lundi ou mardi pour donner à Yannick (Noah, le capitaine français) les informations dont il a besoin", a-t-il estimé.

"L'avantage pour la France, c'est qu'elle dispose de renforts, avec Benneteau ou d'autres joueurs. (...) Les Français sont favoris, rien que parce qu'ils ont une équipe très dense".

Remake de Wimbledon

Côté simples, Roger Federer a terminé la phase de groupe invaincu, après une victoire en trois sets, 6-7 (5/7), 6-4, 6-1, contre le croate Marin Cilic, dans un remake de la finale de Wimbledon.

Dans ce match sans enjeux, Federer étant déjà qualifié pour le tour suivant tandis que Cilic était déjà éliminé, les deux joueurs ont semblé loin de leur meilleur niveau, et parfois montré des signes d'agacement.

Assuré de finir la phase de poules à la première place de son groupe, Federer s'est montré appliqué au service (17 aces, 68% de premières balles), mais sans éclat par ailleurs (30 fautes directes).

En face, Cilic, qui avait perdu ses deux premières rencontres, a pris des risques avec trop peu de réussite (36 coups gagnants, 43 fautes directes).

"Ce fut un match difficile", a reconnu le Suisse après la rencontre. "Je suis content d'avoir trouvé une issue, et j'ai vraiment bien joué sur la fin, je suis satisfait de mon niveau de jeu".

Dans la soirée, le dernier match du groupe Boris Becker opposera, à 21h00 heure françaises, l'Allemand Alexander Zverev à l'Américain Jack Sock.

Les deux joueurs, qui participent chacun pour la première fois au tournoi des maitres, se disputeront une place en demi-finales, pour affronter Grigor Dimitrov, assuré de terminer premier du groupe Pete Sampras.

Alexander Zverev, numéro 3 mondial, part favoris. Il a effectué une saison complète avec deux victoires en Master-1000 (Rome et Montreal), malgré des parcours décevants en Grand-Chelem (meilleur résultat: un seizième de finale à Wimbledon).

Jack Sock, lui, est la surprise de la fin de saison. Vainqueur du tournoi de Paris Bercy fin octobre, il a fait un bond de 13 places au classement pour se retrouver au 9e rang mondial, et arracher in-extremis son ticket pour Londres.

