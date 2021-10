Volley : Hérouville en passe de réussir son pari

"Le premier set n’a pas été bon, analyse le coach, Morgan Poutrain. Il y a néanmoins des choses à retenir. Elles serviront pour savoir ce qui est à ne pas reproduire. Dans les autres sets, il y a eu de bons passages. On ne les gagne pas sur une grosse marge, mais on est meilleurs dans certains secteurs, notamment le bloc. On prend trois points, c’est le plus important et on ne leur lâche pas de point bêtement. Je suis satisfait de voir ça, l’équipe progresse."

Hérouville guette désormais sa première victoire en déplacement, après deux lourdes défaites concédées à l’extérieur. "Elle nous servira de déclic, prédit l’entraîneur local. Il faut qu’on aille gagner à St-Barthélémy pour les laisser derrière nous."