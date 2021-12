Volley : les PTT se tournent vers la Nationale 2

Les volleyeuses caennaises ont validé leur billet pour l'étage supérieur en s'imposant tranquillement devant Vitry, dimanche 22 avril (3-0). Le dernier du classement n'a, comme prévu, pas fait le poids face au leader. En moins d'une heure, l'affaire était bouclée (25-8, 25-9, 25-10). "Il fallait toujours se méfier d'un possible faux rythme mais on est resté sérieuses pendant tout le match", apprécie Sandra Piquot.

La vice-présidente du club, présente sur le terrain pour l'une des rares fois de la saison, peut savourer la réussite de ces PTT rejoints il y a 18 ans. A son arrivée, le club descendait tout juste de Nationale 2. Il n'avait jamais retrouvé ce niveau depuis, oscillant entre N3 et Pré-Nationale. Il y a trois ans, un nouveau staff emmené par l'entraîneur Thibaut Gosselin s'est engagé dans un projet ambitieux, alors même que l'ASPTT évoluait au niveau régional.

La force du collectif

L'objectif, à terme mais en peu de temps, était de rejoindre la Ligue A. La première étape – la plus simple – a été franchie sans encombre : Caen a retrouvé la Nationale 3 en 2009. La deuxième a été réalisée cette saison après un parcours extrêmement régulier, marqué par trois défaites seulement.

"Notre force, c'est notre collectif, juge la jeune et prometteuse Chloé Leterme. Il n'y a pas eu de problèmes relationnels, contrairement aux autres années. Nous sommes soudées." Longtemps restées dans le sillage de Coutances, qui les a battues deux fois en deux confrontations ("on n'a pas tenu la pression", estime Sandra Piquot), les Caennaises ont profité de la défaillance des Manchoises en fin de saison pour passer devant.

Leurs dirigeants préparent activement la suite des opérations. "Le budget doit augmenter. Les déplacements seront plus lointains et on devra sans doute payer des joueuses", avance Sandra Piquot. L'effectif devrait peu changer mais sera complété, normalement, par deux joueuses d'impact. Caen n'a pas l'intention de s'attarder en Nationale 2…