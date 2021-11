Les volleyeuses caennaises enchaînent

Accrochées par un adversaire de qualité, qui les avait battues au match aller, elles s'en sont sorties à l'expérience dans les moments clés. Le score des trois sets (25-19, 25-22, 25-22) témoigne d'une rencontre souvent accrochée. "C'était un adversaire difficile à jouer, bien organisé défensivement, indique Sandra Piquot, joueuse et vice-présidente du club caennais. On a essayé de leur mettre de la pression au service et ça a plutôt bien marché. On a surtout répondu présent sur les points important."

Toujours maintenu à distance par Coutances, trois points devant au classement, Caen est actuellement deuxième meilleur deuxième des huit poules de N3. Si elles terminent la saison (cinq matchs) sur un sans-faute, les Caennaises monteront à l'étage supérieur.