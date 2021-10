N3F : ça se complique pour les volleyeuses caennaises

"On leur offre le match plus qu’elles ne le gagnent. Je n’enlève rien à leurs qualités de jeu, mais on n’a pas été capables d’être plus fortes et de gérer la pression", reconnaît l'attaquante caennaise. Dans une chaude ambiance, derby et choc au sommet obligent, les Calvadosiennes ont payé cher leur mauvaise entame de match. Elles ont perdu les deux premières manches sur le score étriqué de 25-23.

Beaucoup plus consistantes dans les deux sets suivants, remportés sur un large score (25-12 et 25-16), elles ont commis trop de fautes dans le tie break pour espérer sortir vainqueurs. "Il y a beaucoup de regret et de frustration, avoue Violaine Jessen. Nous n’avons plus notre destin entre nos mains désormais, mais la saison n'est pas finie." Il reste huit matchs pour combler les trois points de retard.