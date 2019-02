Basket (Pro B) : Caen se reprend à Paris ! 

Le match.

Le Caen Basket Calvados s'est relancé ce vendredi 8 février 2019 en allant chercher une belle victoire sur le parquet du Paris Basket. Sérieux et appliqués, les Caennais ont livré une première période intéressante (35-38 à la mi-temps) avant de passer la seconde au troisième quart-temps. Alors que Caen avait habitué ses suiveurs à plonger en deuxième période, le troisième quart-temps fut cette fois-ci un récital offensif comme défensif, 14-29 ! Les Cébécistes porteront même l'écart à 20 points en début de dernier quart (49-69, 31e) avant de lâcher un peu de lest. Si le match aller et sa défaite après deux prolongations avaient plongé le CBC dans la crise, ce retour pourrait être le début de quelque chose tant l'équipe est en progrès match après match depuis l'arrivée de Fabrice Courcier.

Jonathan Hudson, plus qu'un pigiste ?

Toujours privé de son meneur Jerrold Brooks, ainsi que de Bryson Pope, Caen avait dû se résoudre à enrôler un pigiste médical : Jonathan Hudson. Pour son premier, et théoriquement seul match (il n'avait pu jouer contre Orléans car les documents nécessaires à sa qualifications étaient arrivés en retard), le meneur américain a brillé avec 13 points et 5 passes. De quoi donner envie au club de le conserver ? L'idée trotte dans la tête des dirigeants depuis son arrivée, tant le CBC souffre au poste de meneur depuis le début de saison. Trois semaines de coupure commencent maintenant avant un mois de mars très chargé. D'ici là, un choix aura été fait, et ce match à Paris pèsera comme un bon argument dans la réflexion concernant Jonathan Hudson.

VICTOIRE !!!!!!! Des RT des <3 dans tous les sens pour saluer cette superbe victoire de nos garçons face au @Paris_Basket à qui nous souhaitons une bonne fin de saison. @LNBofficiel #ProB #CBCNation pic.twitter.com/b3MjKxumfJ — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) February 8, 2019

La fiche

Paris - Caen : 64-78 (18-16, 17-22, 14-29, 15-11)

Paris : Départ : Denis 9, Chery, Dillon 1, Kellogg 2, Florimont 9. Banc : Francisco 12, Bouteille 2, Samnick 4, Sleva 8, Diarra 13, Joseph 4

Caen : Départ : Duwiquet 5, Clerc 9, Salmon 15, Marinov 12, Tolbert 10. Banc : Esso Essis 3, Hudson 13, Norelia 6, Ramseyer 10

