Le cirque Arlette Gruss fête les étoiles du cirque à Rouen

C'est désormais une tradition, le cirque Arlette Gruss installe son chapiteau à Rouen (Seine-Maritime) pendant les vacances de février. In rendez-vous à ne louper sous aucun prétexte car comme à l'accoutumée les artistes nous en mettent plein les yeux alliant virtuosité et esthétique ! Rémy Becuwe, chargé de communication, nous annonce les nouveautés.

Quelle sera la thématique du spectacle 2019 ?

"Gilbert a baptisé ce nouveau show 'L'étoile en héritage'. C'est bien sûr un hommage à sa mère Arlette Gruss qui veille toujours sur nous mais c'est aussi une façon de promouvoir les étoiles du cirque et la nouvelle génération. Parmi les plus jeunes d'ailleurs on aura le plaisir de retrouver sur scène Alexis, 9 ans, la dernière-née de la famille Gruss dans un numéro de filet seule en scène. Mais Gilbert a encore imaginé un spectacle entièrement renouvelé en conviant sur scène manchots et otaries mais aussi en réunissant des talents exceptionnels et des numéros impressionnants comme la roue Cyr ou des danseurs aux tenues lumineuses qui semblent apparaître et disparaître aussi vite."

Comment Gilbert réalise-t-il le casting ?

"Le cirque bénéficie aujourd'hui d'une telle aura qu'il reçoit déjà beaucoup de candidatures. Mais Gilbert réalise surtout un énorme travail de prospection en recrutant dans des festivals de cirque des artistes de qualité. Gilbert Gruss, comme Arlette avant lui, a une grande exigence de qualité et souhaite allier des numéros traditionnels comme le dressage équestre dont sa fille Laura et sa femme Linda sont des spécialistes mais aussi des numéros étourdissants, audacieux et modernes car le cirque doit rester dans l'air du temps et séduire toutes les générations. Gilbert recherche des numéros inédits comme le vélo acrobatique, l'homme laser mais aussi des personnages hauts en couleurs comme Matute, un clown d'origine chilienne qui se distingue par sa capacité d'autodérision : un clown qui fait déjà l'unanimité !"

Qu'est ce qui fait l'originalité du cirque Gruss ?

"Sans aucun doute la grande qualité des numéros mais aussi le fait qu'il s'agisse d'un spectacle complet. La musique, qui est composée spécialement pour chaque spectacle, calée sur chaque numéro et jouée en live, contribue pleinement à l'esthétique de nos spectacles mais crée aussi l'émotion. Depuis désormais 10 ans, c'est le compositeur Anthony Saugé qui signe ces partitions conçues sur mesure. En plus du créateur musique nous avons un créateur costume qui nous est attaché depuis plus de 20 ans : Roberto Rosselo. Il a imaginé pour ce spectacle des costumes brillants et lumineux. Tous ces éléments au même titre que les interventions de Kevin Fagou notre fidèle M. Loyal, contribuent à faire de la représentation un moment véritablement magique pour le spectateur."

Du 16 au 24 février 2019 sur l'esplanade St Gervais à Rouen. 15,5 à 39,5€. cirque-gruss.com