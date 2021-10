Caen. [PHOTOS] Gilets jaunes : à nouveau 3 000 personnes dans les rues de Caen

Un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes, le neuvième, débute ce samedi 12 janvier 2019. Comme chaque samedi matin, les manifestants se sont rassemblés au niveau de la place du Théâtre, en centre-ville de Caen (Calvados). Malgré le froid et la pluie en début de parcours, le cortège a rassemblé 3 000 personnes au plus fort de la matinée, comme la semaine dernière. L'une des plus fortes affluences depuis le début du mouvement.

Près de 2 500 #GiletsJaunes dans les rues de #Caen ce matin, malgré le froid et la légère pluie. #ActeIX @tendanceouest pic.twitter.com/jK6DspmgwZ — Simon Abraham (@Simon__Abraham) 12 janvier 2019

La mobilisation devrait se poursuivre tout au long de la journée à Caen. Par crainte de nouveaux débordements, comme la semaine dernière, certains commerces et banques se sont barricadés. Le centre-ville est, ce midi, sous étroite surveillance des forces de l'ordre.

Sur la place du théâtre, une prise de parole, comme la semaine passée. - Simon Abraham

Au rythme des applaudissements. - Simon Abraham

Des Gilets jaunes s'improvisent médecins, en cas de petits, ou gros, bobos dans la journée. - Simon Abraham

Le cortège quitte le théâtre. Ils sont 2 000 à ce moment-là. - Simon Abraham

Arrivé au port, le cortège s'est renforcé. - Simon Abraham

3 000 personnes au plus fort de la manifestation. - Simon Abraham

Direction l'université, avant un retour en centre-ville. - Simon Abraham