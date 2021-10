Bolleville. Emploi partagé dans l'agriculture : des portes ouvertes en Normandie

Les Coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) ont pour principale activité le partage de matériels agricoles entre leurs adhérents. Elles peuvent également être des coopératives employeuses de main-d'œuvre puisque les Cuma sont reconnues groupement d'employeurs depuis fin 2017. Les salariés peuvent être mis à la disposition des adhérents sans matériel. Ils sont polyvalents et peuvent travailler pour plusieurs agriculteurs à la fois.

Écoutez Patrick Chemin, le président des Cuma de Seine-Maritime :

Fidéliser des salariés qualifiés

L'emploi partagé permet de fidéliser des saisonniers en leur proposant un emploi à plein temps et sur toute l'année. Pour le salarié cela permet d'avoir un travail diversifié et stable et de n'avoir qu'un seul employeur. Pour les agriculteurs, le dispositif permet de bénéficier d'une main-d'œuvre experte et de répondre à un besoin ponctuel.

Pour mieux faire connaître le dispositif à ses adhérents, les Cuma ont organisé des portes ouvertures sur toute la Normandie du 7 au 11 janvier 2019. C'était notamment le cas jeudi 10 janvier à la Cuma de la Voie Romaine à Bolleville (Seine-Maritime) et le vendredi 11 janvier à la Cuma de Morainville-Jouveaux à Asnières (Eure).

121 emplois permanents

Les Cuma sont organisées en deux fédérations en Normandie. Elles sont au nombre de 731 dont 173 emploient des salariés mis à la disposition de ses agriculteurs adhérents. Cela représente pour l'heure 121 emplois permanents.