Le Mont-Saint-Michel. La Manche accueille les légumiers de France

La Manche, premier producteur en France de poireaux, navets, salades d'été, et deuxième producteur de carottes, accueille pour deux jours, le congrès des producteurs de légumes de France le jeudi 15 et le vendredi 16 novembre 2018.

Plus de 200 personnes sont attendues au pied du Mont-Saint-Michel (Manche), pour évoquer les enjeux et les perspectives des producteurs. La France est le troisième pays producteur de légumes en Europe, c'est plus de 200 000 emplois directs et autant de saisonniers dans 31 000 entreprises.

Les sujets à aborder sont nombreux : le manque de main-d'œuvre, les charges et les distorsions européennes qui pèsent sur les entreprises, la montée du bio, et les attentes du consommateur, qui cherchent avant tout la proximité !

Jacques Rouchaussé est le président de Légumes de France :

Autre sujet sensible l'utilisation des produits phytosanitaires. La profession tend vers une réduction de 25 % de l'utilisation des pesticides d'ici à 2025, le temps de la recherche pour trouver des produits de substitution.

Sur ces pesticides, les producteurs de légumes de France réclament une harmonisation européenne.

Et au pied du Mont-Saint-Michel, une pyramide de légumes de plus de trois mètres de hauteur a été montée. Ces légumes seront tous offerts aux Restos du Cœur à l'issue de ce congrès.