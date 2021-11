Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 8 Avril

Ce dimanche, c'est sur l'hippodrome de Longchamp que se déroulera le quinté.

16 galopeurs en découdront sur la distance de 2400 mètres avec un départ qui sera donné vers 15 h 08.

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 7 Sérénity Star, qui vient d'être battue du minimum pour sa rentrée et qui peut cette fois s'imposer compte tenu de sa qualité; et le numéro 9 Gatinello, qui devrait rapidement se retrouver aux avants postes grâce à son bon numéro de corde, et donc tenter d'aller le plus loin possible.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille de se méfier du numéro 5, qui cette fois ci devrait montrer son vrai visage, celui étant beaucoup plus affuté. Ce numéro 5 sera son coup de coeur du jour.

Il ajoute à sa sélection les numéros 13 Zawack, le 3 Vidayar, le 4 Vasias, le 12 Récator, et le 14 Inzéo.

Voici donc le rappel de sa sélection : 7 - 9 - 5 - 13 - 3 - 4 - 12 - 14

Bon gains à tous et à demain !