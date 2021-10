Jeune public. Avec le bain de Gaëlle Bourges, l'intimité se questionne à Rouen

La chorégraphe Gaëlle Bourges dépoussière l'histoire de l'art dans ce spectacle jeune public, créé en 2016, en abordant de manière originale le thème de la nudité, de l'intimité et de la décence par le biais de deux célèbres toiles.

L'histoire de l'art revisitée

Après le triptyque Vider Venus, composé de Je baise les yeux, La belle indifférente et Le verrou, puis À mon seul désir, la chorégraphe et metteur en scène Gaëlle Bourges revisite à nouveau l'histoire de l'art en s'interrogeant sur la représentation du corps.

Dans ce spectacle pour enfant, elle s'inspire de deux célèbres toiles du XVIe siècle : Diane au bain d'après François Clouet et Suzanne au bain de Tintoret. Cette pièce lui a été commandée par Thomas Lebrun, directeur du centre chorégraphique national de Tours, dont elle est artiste associée. Au musée des beaux-arts de Tours, Gaëlle découvre Diane au bain : cette toile qui fait référence à la mythologie est à l'origine de ce spectacle.

La morale de l'histoire

Diane dénudée est observée à la dérobée par Actéon et ce chasseur sera puni par la déesse pour son indiscrétion, changé en cerf dévoré puis par ses propres chiens. L'autre toile que la chorégraphe revisite dans ce spectacle est celle de Suzanne au bain du Tintoret.

Dans ce récit d'inspiration biblique, deux vieillards espionnent et menacent Suzanne surprise au bain. Celle-ci refusant de se soumettre à leur désir, sera accusée à tort d'adultère avant que justice soit faite par l'intermédiaire de Daniel. Ces historiettes abordent avec subtilité le sujet de l'intimité, mais aussi de la pudeur et du consentement.

Mise en abyme

Les trois interprètes marient danse, chant et manipulation d'objets pour servir les propos de la chorégraphe. Ces trois registres se télescopent pour mieux donner de la distance aux propos. Sur une scène baignée dans l'ombre, vêtues de costumes sombres, les interprètes reconstituent les tableaux servis par une narration en voix off ayant pour support des poupées, des animaux en peluches et des accessoires de poupées.

Elles empruntent aux jeux d'enfant leur pratique : poupées habillées et déshabillées, coiffées, mises en situations, manipulées pour mieux donner du sens aux scènes. Ces manipulations se font sur un tempo très lent, avec beaucoup de délicatesse ce qui contraste avec les mouvements toniques chorégraphiés des interprètes qui souligneront les moments plus forts de l'intrigue.

