Rouen. 2019 : une année capitale dans la Métropole de Rouen

Il y aura un avant et un après Armada 2019 à Rouen (Seine-Maritime). L'évènement fait son grand retour du 6 au 16 juin prochain sur les quais de Seine pour les 30 ans de ce rendez-vous. Pour l'occasion, l'Hermione, réplique de la frégate qui avait emmené La Fayette vers l'Amérique, sera présente à Rouen. Si l'Armada reste un évènement qui va drainer des centaines de milliers de visiteurs, c'est aussi un marqueur important dans les chantiers en cours dans la Métropole.

Des travaux se terminent

Le réseau Teor va accueillir une nouvelle ligne, la T4, qui sera mise en circulation le samedi 25 mai 2019 entre le Zénith et le Boulingrin. Il faudra une trentaine de minutes avec un but toutes les huit minutes pour la phase de lancement de cette nouvelle ligne. L'arrivée de la T4 ne marquera, pour autant, pas la fin des chantiers le long du tracé puisque les aménagements des boulevards de la rive droite seront terminés après l'Armada.

Par contre, un peu plus loin, les travaux autour de la gare SNCF seront terminés au mois d'avril. Autre grand projet : cœur de Métropole dont l'essentiel doit être achevé en juin comme la place du Vieux-Marché et la place de la Calende, à côté de la cathédrale. De même pour les abords du musée des Beaux-arts. Si le chantier doit être terminé l'an prochain, l'Aître Saint-Maclou sera partiellement ouvert à partir du mois de juin permettant de le traverser entre la rue Martainville et la rue Géricault.

À noter également la fin cette année des travaux de rénovation de la place de l'hôtel de ville à Sotteville-lès-Rouen. Le parc du Champ des bruyères sera également inauguré partiellement pendant l'été pour une fin de chantier prévue en 2020. les amateurs de shopping pourront aussi découvrir les nouveaux magasins de la zone du Bois Cany (Intersport, Gifi ou encore Kiabi) avec une ouverture prévue d'ici l'automne à quelques encablures du magasin Hyper U au Grand-Quevilly.

Des chantiers démarrent

C'est un chantier d'ampleur qui va s'ouvrir à partir du second semestre et qui doit changer radicalement la circulation à Rouen : le raccordement direct du pont Flaubert à la Sud III. Un viaduc doit être construit en prenant en compte les aménagements pour le futur éco-quartier Flaubert. Le chantier va durer un peu moins de cinq ans pour se terminer début 2024.

Non loin de là, la construction du nouveau hangar 105 débute et va durer deux ans. Il accueillera notamment un hôtel quatre étoiles, un spa-piscine et une salle de spectacles. Enfin, les travaux du cœur de Métropole reprendront après l'Armada pour se terminer l'an prochain. Le secteur de la Haute-Vieille-Tour est concerné avec la rénovation des abords de la Halle aux toiles.

Le futur hangar 105 accueillera notamment l'hôtel quatre étoiles avec le spa-piscine en rooftop. - La Métropolitaine - Marc Mimram

Enfin, les travaux vont débuter à la fin de l'année au sein de l'ancienne école normale d'institutrices à Rouen qui va accueillir d'ici 2021 un hôtel quatre étoiles, des bureaux et un parc urbain.