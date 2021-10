Rouen. Bonne table à Rouen : Va Piano, nouveauté au centre Saint-Sever

Le restaurant est spacieux et moderne. À l'intérieur, une ambiance zen et décontractée faite de bois brut, d'un grand mur végétal et d'un authentique olivier qui trône au centre de la salle.

Au menu des spécialités italiennes : pâtes, pizzas, risottos et autres lasagnes ou gratins en tout en genre. Le choix ne manque pas. Les plats sont répartis en différentes stations auxquelles il vous appartient d'aller vous-même commander, munie d'une carte magnétique que l'on vous remet à l'entrée du restaurant. Le placement est libre par la suite. Les produits sont tous cuisinés sur place.

Plats frais

Mon choix se porte sur les lasagnes au saumon. Le tout est servi directement dans un plat à gratin sorti du four. Les pâtes sont bonnes, la béchamel généreuse et l'ensemble tout à fait satisfaisant, encore que les plus gourmands pourront se trouver frustrés. Ce ne fut pas le cas pour mon collègue qui s'est délecté d'une belle pizza au fromage.

Qu'à cela ne tienne, je me venge sur le dessert. Une (cette fois) très imposante part de cheesecake, qui finira de combler mon appétit. Le tout accompagné d'un verre de vin blanc italien me coûtera 23 euros pour un repas bon et rapide. Seul bémol, le fait de devoir commander les boissons et le dessert dans une station différente que le plat, ce qui donne la désagréable sensation de faire deux fois la queue. L'expérience reste malgré tout à tenter.

Va Piano, espace Saint-Sever à Rouen. 02 57 54 50 82