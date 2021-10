Caen. Basket (Pro B) : Caen ne se relève pas à Vichy-Clermont

Les résultats négatifs se suivent et se ressemblent pour le Caen Basket Calvados, défait 96-81 ce samedi 22 décembre 2018 à Vichy-Clermont (Allier). Bien rentré dans son match, avec un premier quart très abouti offensivement (27-29), Caen a perdu son efficacité en fin de deuxième quart et rentrait aux vestiaires mené 46-43. Les Normands ne sont ensuite plus jamais revenus au score et ont même encaissé 30 points dans le dernier quart, pour rentrer avec leur 9e défaite de la saison. Le CBC passera Noël en tant que relégable.

Il nous faudra un Palais à fond derrière les gars JEUDI prochain pour renouer avec la victoire. #GOCBC#CBCNation pic.twitter.com/0fNlcnFdlX — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) December 22, 2018

La fiche

Vichy-Clermont - Caen : 96-81 (27-29, 19-14, 20-18, 30-20)

Vichy-Clermont : Départ : Ngouama 17, Hooker 8, Koné 12, Cumberbatch 15, Bronchard 12. Banc : Bengaber, Adala Moto 4, Mourtala 1, Morency 9, Denave 18

Caen : Départ : Brooks 17, Clerc 11, Salmon 8, Marinov 12, Ramseyer 11. Banc : Duwiquet 3, Pope 1, Norelia 4, Tolbert 14

