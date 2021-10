Tollevast. Des jouets par milliers pour Noël

Si les marques n'ont pas attendu le dernier moment pour vous présenter les jouets que le Père Noël pourra offrir sous le sapin, vous êtes peut-être en panne d'idées pour faire plaisir aux enfants qui vous entourent.

Public aussi exigeant qu'attachant, il est important de viser juste.

Du côté des petites filles, si les poupées ont toujours la cote, cette année, il faudra parier sur Miraculous, le nouveau dessin animé à la mode.

De l'autre côté, les petits garçons joueront une année de plus aux toupies et les super-héros seront également plébiscités, notamment Spider Man qui revient dans un nouveau film d'animation.

Pour les plus grands et même les adultes, il faudra penser aux jeux de société ! Un bon moyen de se réunir et de passer du bon temps autour des classiques comme le Monopoly ou La Bonne Paye.

Arnaud, vendeur dans le magasin JouéClub de Tollevast vous donne les dernière tendances !