Rouen. Seine-Maritime : face au froid, des places d'hébergements supplémentaires

Face à la baisse des températures observées en Seine-Maritime, la préfecture a décidé d'activer, jeudi 13 décembre 2018, le niveau "Temps froid" du plan grand froid. Il a pour conséquence l'ouverture de places d'hébergements supplémentaires dans le département.

Deux sites ouverts

C'est le cas du site Colette Yver à Rouen (Seine-Maritime) réservé à l'accueil des femmes, des familles et enfants qui sera ouvert jusqu'à nouvel ordre. "80 places sont disponibles, nous allons voir comment le site se remplit", explique Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime. Il faut appeler avant le 115 à partir de 14 heures.

Au Havre, le gymnase Monod ouvre pour l'accueil de tout public après appel au 115 ou à la porte jusqu'au mardi 18 décembre 2018 au matin. "Il y a une cinquantaine de places", précise la préfète.

❄️ Vague de #Froid : les services de l'Etat sont mobilisés pour protéger et mettre à l'abri les plus vulnérables grâce à un dispositif d'accueil et d'hébergement renforcé. Si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue, composez le 1⃣1⃣5⃣ pic.twitter.com/OZCjNa0tcD — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 13 décembre 2018

Sur le reste du département, selon l'occupation des dispositifs, des places en hôtels peuvent être proposées à Rouen, au Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp. En 2017, "entre 10 et 15 nuitées ont été faites en hôtel", poursuit Fabienne Buccio.

Renforcement des maraudes

Différentes associations sont chargées d'effectuer des maraudes à Rouen et au Havre. Elles sont renforcées et "il faut appeler le 115 si vous apercevez quelqu'un dans la rue", souligne Fabienne Buccio.

"Nous voyons la population continuer de s'accroître tous les soirs et en fin de mois c'est entre 120 et 140 personnes qui viennent au camion, affirme Brigitte Bastard, présidente de l'association L'autobus à Rouen. Malheureusement, d'année en année, jamais nous ne baissons, c'est le constat le plus terrible."

Elle est rassurée par l'ouverture du site de Colette Yver qui va permettre de mettre à l'abri les femmes et les familles jusqu'à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars 2019.