Basket (N1F) : Ifs arrache son maintien en Nationale 1

Menées pendant une large partie de cette rencontre les opposant à un adversaire direct dans le bas de tableau, les joueuses de Michaël Déjardin sont passées devant dans le money time. Elles menaient pourtant de sept points à la mi-temps (28-35) après un deuxième quart-temps de grande qualité. C'est le retour des vestiaires qui fut beaucoup plus difficile. Comme trop souvent cette saison, Ifs connut un terrible passage à vide : 16-0 pour Feytiat.

Objectif rempli

"On avait un peu la tête dans le sac mais on a continué à se battre", retient Michaël Déjardin. Malgré les éliminations prématurées des intérieures Ndeye Diagne et Patricia Da Silva, Ifs grignotait son retard jusqu'à égaliser à deux minutes du buzzer (60-60). C'est finalement sur lancer-franc, à neuf dixièmes de seconde de la fin, que Julie Villain a offert la victoire à sa formation (63-65). Jamais relégable cette saison, Ifs est mathématiquement maintenu en Nationale 1 avant la dernière journée de championnat, qui l'opposera vendredi 6 avril au Poiré sur Vie. Soulagement et joie se confondent chez le promu. "On ne s'est pas planté dans nos objectifs ni dans nos matchs importants, à part un faux-pas à Mondeville." Les Ifoises, qui ont obtenu sept de leurs huit victoires contre des adversaires moins bien classés qu'elles, ont su répondre présent dans les moments-clés.